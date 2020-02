Coronavirus, c’è il primo morto in Europa: è un uomo di 80 anni

EUROPA – Prima caso di decesso per coronavirus. L’uomo, 80 anni, è deceduto in Francia per le conseguenze del coronavirus Covid-19; a comunicarlo è stata, poco fa, la ministra francese alla salute, Agnese Buzyn.

La ministra ha dichiarato: “La vittima era un turista cinese della provincia di Hubei(epicentro dell’epidemia del coronavirus, ndr), arrivato in Francia il 16 gennaio”. L’uomo era stato ricoverato in isolamento all’ospedale Bichat il 25 gennaio scorso. Malgrado siano stati “seguiti tutti i protocolli”, le condizioni dell’uomo sono ” rapidamente peggiorate, ed è stato ricoverato in condizioni critiche per diversi giorni, curato in terapia intensiva, sino al momento del decesso”, ha dichiarato infine la ministra.

