Coronavirus, contagiata la prima bambina italiana: ha solo 4 anni

LOMBARDIA – Tra i casi positivi al Coronavirus in Lombardia c’è anche una bambina di quattro anni residente a Castiglione d’Adda, uno dei comuni della zona rossa del Lodigiano, focolaio dell’epidemia in Italia.

La bimba, stando a quanto scrive Il Corriere della Sera, potrebbe essere stata contagiata nell’ospedale di Codogno, nei giorni del ricovero del 38enne “paziente 1”. L’assessore al welfare per la regione Lombardia, intervistato su Rai3, non ha ancora confermato la notizia ma successivamente la conferma è arrivata dal governatore regionale Attilio Fontana che ha così commentato: “per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l’infezione è più leggera”.

È la più giovane infetta nel nostro Paese di cui si abbia notizia. La bimba contagiata è stata ricoverata in ospedale per essere sottoposta alle cure mediche, anche se non si trova in gravi condizioni.

Il bilancio delle vittime sale a 11 morti (si aggiungono tre anziani in Lombardia e una a Treviso), con oltre 325 infetti tra Lombardia, Veneto, Emilia, Piemonte, Lazio, Alto Adige.

A Palermo e Firenze primi casi di contagio: si tratta di tre turisti bergamaschi e di un imprenditore toscano.

Primo caso anche a Rimini e due in Liguria. Medico italiano contagiato a Tenerife insieme a sua moglie, rientrano gli italiani fermi alle Mauritius. Primi due casi registrati anche in provincia di Brescia.