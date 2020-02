Coronavirus, Daniele napoletano a Pechino: “Ecco come stanno le cose”

CINA – Il Coronavirus sta generando parecchio allarmismo e paura a livello nazionale. Sono tanti i nostri connazionali che attualmente si trovano in Cina per lavoro e stanno vivendo momenti di forte preoccupazione. Abbiamo contattato Daniele Salvo, originario di Portici, trasferitosi a Sanlitun – nel cuore di Pechino – dove 10 anni fa ha aperto un’attività di ristorazione.

Daniele ha spiegato com’è la situazione attuale in Cina a seguito della diffusione del Coronavirus: “Il problema è reale, il virus c’è, ma ho paura che si stia diffondendo una percezione un po’ esagerata. Io ho aperto un gruppo di ristoranti, quindi lavoro nel settore più esposto. A Pechino sono stati registrati 120 contagiati, 1 decesso”.

Riguardo alla gestione della pandemia la Cina ha preso provvedimenti repentini per tutelare tutti i cittadini. Daniele ha anche confermato che la città Wuhan, da dov’è partito il virus, è stata messa in quarantena: “Non si può entrare e soprattutto uscire dalla città, i trasporti sono stati bloccati per l’intero paese; treni e autobus non possono essere utilizzati, è consentito viaggiare in autostrada solo se controllati ed è possibile viaggiare in aereo. Provvedimenti precauzionali utili per prevenire l’emergenza”.

Daniele ha sostenuto che ad essere colpite sono per lo più le persone anziane, con problemi di salute senza difese immunitarie.

Intanto sono molti gli italiani che si trovano in quelle zone in occasione del Capodanno Cinese e l’allarme pare sia sotto controllo, infatti Daniele riferisce che la gente esce, va ai ristoranti, insomma vive una vita abbastanza normale e senza troppe privazioni. Proprio in occasione di questa ricorrenza, i cittadini si spostano nei propri villaggi di origine e quindi la Cina, in via precauzionale, per tutelare i più piccoli ha deciso di prolungare le vacanze fino al 10 febbraio.

