Coronavirus, De Luca: “Altri quattro positivi”. Uno è di Giugliano

NAPOLI – La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli, sessanta tamponi. Sono risultati positivi al coronavirus in serata altri 4 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Ad annunciarlo è il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Le quattro persone risultate positive al Covid-19 sono tutti uomini, provenienti da Giugliano, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano e Napoli, quartiere Vomero. Sale così a 17 il totale degli infetti in regione.