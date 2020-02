Coronavirus, filippino scambiato per cinese picchiato in un supermercato

ITALIA – Cittadino filippino scambiato per cinese, aggredito al supermercato. Ormai la psicosi del Coronavirus sta diventando sempre più forte e questo sta portando a reazione sempre più inconsulte da parte di tanti.

L’ultima risale proprio all’interno del supermercato dove un uomo di nazionalità filippina è stato aggredito da un uomo che, con tutta probabilità, lo aveva scambiato per un cinese. In un filmato che sta circolando sui social nelle ultime ore, si vede un uomo aggredire il cittadino filippino con un violento pugno al volto, per poi cercare di colpirlo ancora. A quel punto l’uomo aggredito prova a difendersi mentre altri clienti e alcuni dipendenti del supermercato li separano. “V********o, io sono filippino, non cinese”, la risposta dell’uomo vittima di un’aggressione priva di alcun senso.

GUARDA VIDEO:

