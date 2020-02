Coronavirus, giovane coppia italiana positiva in Austria: evacuato l’hotel

Tutti gli ospiti e i dipendenti della struttura saranno sottoposti a breve a tampone per verificare se siano stati contagiati anche loro oppure no

INNSBRUCK (AUSTRIA) – Una dipendente italiana del Grand Hotel Europa di Innsbruck, in Austria, è risultata positiva al coronavirus. Pertanto, l’albergo è stato evacuato ed isolato. Si tratta di una donna di 24 anni, italiana, che lavora alla reception della struttura. Anche il compagno, suo coetaneo, risulta malato. La coppia è originaria della provincia di Bergamo: lei vive a Innsbruck, lui in Italia, ma era andato a trovarla nei giorni scorsi. Entrambi, adesso, sono ricoverati in isolamento presso la Clinica universitaria cittadina. Guenter Weiss, direttore della Clinica universitaria di medicina interna II, ha spiegato che «ad oggi sono senza febbre e in buone condizioni».

Tutti gli ospiti e i dipendenti del Grand Hotel Europa saranno sottoposti a breve a tampone per verificare se siano stati contagiati anche loro oppure no.

