Coronavirus, il medico di base del contagiato ha la polmonite

LOMBARDIA – Sono 6 i casi di coronavirus in Lombardia. Un 38enne del Lodigiano è risultato positivo al test ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Sono stati contagiati anche la moglie, una docente incinta, e un conoscente. Il 38enne non è stato in Asia, ma ha cenato con un amico rientrato dalla Cina, il quale ora è in isolamento all’ospedale Sacco di Milano anche se risulta negativo ai test. A Codogno e a Casalpusterlengo chiudono scuole, bar e uffici.

Il medico di base del 38enne positivo al coronavirus è ricoverato in ospedale con la polmonite. A quanto si apprende, il dottore sarebbe ricoverato a Milano.

Sono 160 i colleghi del 38enne contagiato dal coronavirus, bloccati all’interno della sede della multinazionale nel Lodigiano. “Stiamo verificando tutti i lavoratori che operano nella stessa azienda di questo paziente, stiamo procedendo ai tamponi. Cerchiamo di individuare tutti i contatti, più o meno stretti, per metterli in isolamento e verificare le loro condizioni di salute”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Stop al calcio dilettantistico nella zona del Lodigiano colpita dal’emergenza coronavirus. Il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha rinviato 40 partite di diversi campionati, dall’eccellenza alle juniores femminili, “a causa della criticità determinata dal coronavirus, che ha coinvolto le zone del Lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio”. In una nota, il comitato specifica che oltre alle 40 gare già rinviate “le società non presenti in questo elenco che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara”.

FONTE: TGCOM24.MEDIASET.IT