Coronavirus, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano chiude le scuole fino a sabato. È il primo comune della provincia di Napoli

By Antonio Galluccio

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Scuole chiuse per tutta la prossima settimana per limitare la possibilità di contagio da Coronavirus. E’ quanto disposto da Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, comune in provincia di Napoli.

Il primo cittadino ha ordinato la chiusura di ogni ordine e grado fino a sabato 29 febbraio, allungando lo stop già previsto il carnevale che prevedeva la chiusura delle scuole domani e martedì.

“Il provvedimento si rende necessario – spiega il sindaco – in via esclusivamente precauzionale, attesa la folta presenza di una comunità cinese integrata nella nostra città e, soprattutto, nel Comune di Terzigno, e che molti membri di tale comunità risultano rientrati nelle ultime settimane,

nonostante la interruzione dei voli diretti, dalla Cina, sfuggendo di fatto ai controlli sanitari istituiti alle frontiere.

“Ritenuto fondamentale ai fini della tutela della salute pubblica, avviare uno screeneng

sanitario su tutti coloro che sono rientrati dalla Cina negli ultimi 15 giorni, per verificarne l’eventuale positività al test del coronavirus, per tali motivi tutte le scuole del territorio saranno chiuse fino al 28 febbraio”.