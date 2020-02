Coronavirus, incontro tra sindaci e ASL Napoli 2 Nord: la situazione

L’obiettivo era coordinarsi per poter fare corretta informazione ai cittadini e comunicare le iniziative in corso

FRATTAMAGGIORE – Si è tenuto oggi a Frattamaggiore un incontro presso la sala riunioni dell’ASL Napoli 2 Nord tra i Sindaci, i rappresentanti Istituzionali dei Comuni del territorio e i vertici dell’ASL Napoli 2 Nord. L’obiettivo era coordinarsi per poter fare corretta informazione ai cittadini e comunicare le iniziative in corso. Ai Sindaci è stata illustrata la procedura adottata dall’Azienda e la centralità dei Medici e Pediatri di Famiglia e del personale del Dipartimento di Prevenzione nella gestione nell’assistenza effettuata a casa, nonché delle procedure adottate negli ospedali e dal servizio 118. Dice il Direttore Generale Antonio d’Amore: “Ritengo che in momenti di grande apprensione quale è quello che stiamo vivendo, più che mai le Istituzioni debbano lavorare insieme per essere vicini ai cittadini, senza però alimentare inutili allarmismi. Dobbiamo continuare a far vivere le nostre comunità in modo sereno, facendo sapere loro che medici, infermieri, sanitari ed istituzioni stanno lavorando al meglio.”

