CAMPANIA – Coronavirus, la Regione Campania attiva il numero verde per dare informazioni.

La Regione Campania ha istituito un numero verde per dare informazioni a tutti i cittadini circa il coronavirus, malattia infettiva che sta spaventando tutto il mondo.

Il numero è 800-90.96.99 e sarà attivo dal 5 febbraio alle 14. Medici laureati e iscritti all’Albo discenti del corso di formazione in medicina generale, risponderanno al numero. I camici bianchi daranno tutte le indicazioni necessarie, in lingua italiana.

Il funzionamento del numero è garantito dall’Asl Napoli 1 Centro e ogni Asl avrà una o più postazioni. Per tale motivo, in Campania ci saranno sempre almeno nove postazioni attive contemporaneamente. Inoltre, il numero sarà attivo dalle 8 alle 20 e fornisce informazioni in italiano.

Dopo la conferma di 2 casi di coronavirus in Italia, si è diffusa una psicosi tra i cittadini. Tantissime persone in mascherine negli aeroporti delle più importanti città compresa Napoli. Inoltre, come riportato da Il Mattino, moltissime farmacie sono state assalite, proprio nella città campana, e in brevissimo tempo tutte le mascherine sono terminate.

