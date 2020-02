Coronavirus, due casi positivi in Campania: sono entrambe donne

NAPOLI – Aggiornamenti in merito alla situazione Coronavirus in Campania: durante la conferenza stampa tenuta dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, quest’ultimo ha dichiarato che in Campania è stato inviato un tampone risultato positivo al Cotugno, allo Spallanzani di Roma per una ulteriore conferma. I casi però sono già due. Oltre quello comunicato dal governatore della Campania – come rivelato da Repubblica – un’altra donna è risultata positiva al tampone del Covid19.

Si tratta di due donne, una italiana del casertano di 24 anni, senza febbre, già visitata una volta e mandata a casa perchè stava bene ed era asintomatica.

L’altra si trova a Vallo della Lucania, probabilmente ricoverata in ospedale. Entrambe le pazienti dovranno essere trasferite già in serata al Cotugno, dove saranno poste in isolamento.

La 24enne proveniva da un’area della Lombardia e già ieri si era recata al Cotugno. I sanitari dopo averla visitata, non avendo riscontrato alcun sintomo e in assenza di febbre, le hanno praticato comunque il tampone oro-faringeo, prescrivendole l’auto isolamento ( per 14 giorni) in attesa dei risultati del test.

L’altra è arrivata al pronto soccorso di Vallo della Lucania. E’ un tecnico di laboratorio che lavora a Cremona e due giorni fa è tornata dalla famiglia, a Vallo, suo paese d’origine. Nella notte si è sentita male accusando uno stato febbrile e si è recata al pronto soccorso locale, dove le è stato effettuato il tampone poi smistato al laboratorio di riferimento del Cotugno. L’Istituto superiore di Sanità acquisisce i dati provenienti dai vari centri regionali per aggiornare i dati sulla malattia.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK