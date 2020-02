Coronavirus, l’Ordine dei medici: “In Campania nessun focolaio”

CAMPANIA – I presidenti degli Ordini dei medici della Campania oggi hanno avuto un incontro con il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

“Abbiamo avuto rassicurazioni su quanto si sta facendo per ricostruire la mappa dei contatti delle persone risultate contagiate da coronavirus. La situazione in Campania è sotto controllo e non c’è ragione di credere che si tratti di un nuovo focolaio” hanno detto i presidenti. Dai presidenti degli Ordini provinciali – Giovanni D’Angelo (Salerno), Maria Erminia Bottiglieri (Caserta), Francesco Sellitto (Avellino), Giovanni Pietro Ianniello (Benevento) e Silvestro Scotti ( Napoli) – è stato chiaramente chiesto a De Luca la tutela della sicurezza per tutti gli operatori sanitari che sono chiamati a prendersi cura della salute dei cittadini sul territorio, negli ospedali, nei presidi sanitari e negli studi dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e per i medici di emergenza sanitaria. “A tutti – hanno detto i presidenti – va garantita la dotazione di protezioni individuali, così da consentire l’efficacia delle azioni di contenimento del coronavirus ed evitare che la prossima emergenza riguardi proprio i medici”.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui