Coronavirus Napoli, maratona blindata: esclusi due runner

NAPOLI – Maratona blindata quella partita alle 9.00 di questa mattina dalla città. Sono stati esclusi due runner dalla Napoli Half Marathon, perché avevano corso in Liguria anche lo scorso 2 febbraio. Questa la decisione presa dal comitato organizzatore.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con molti che auspicavano l’annullamento della gara dopo il focolaio di coronavirus nel basso lodigiano, l’evento si terrà regolarmente ma sono stati intensificati i controlli sui partecipanti. La Napoli Running, organizzatore della Napoli Half Mrathon, ha escluso due partecipanti che avevano corso il 2 febbraio alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure, a cui aveva partecipato anche il 38enne d Codogno che è stato contagiato dal coronavirus e che appartiene a un gruppo sportivo del comune della provincia di Lodi.

Dei runner che hanno partecipato alla Mezza Maratona delle Due Perle, tra Santa Margherita Ligure e Portofino, 22 si sono iscritti all’evento in programma oggi a Napoli. La Asl ha assicurato che non esiste il rischio per chi sarà alla corsa napoletana: sono passati più di 14 giorni dalla corsa in Liguria, un periodo sufficiente perché i contagiati manifestino i sintomi: l’incubazione del coronavirus è in media di 3/6 giorni e comunque inferiore ai 14 giorni.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui