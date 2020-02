By Antonio Galluccio

Coronavirus, nel napoletano un altro sindaco chiude le scuole per tutta la settimana

CARDITO – Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio. Questo quanto dichiarato dal primo cittadino del paese a nord di Napoli.

Stamattina ho deciso di mettere in campo una serie di interventi per tutelare la salute dei nostri studenti e prevenire la diffusione del coronavirus. Ho convocato un tavolo di confronto con i dirigenti scolastici e i rappresentanti d’Istituto per metterli al corrente delle misure necessarie atte a salvaguardare il benessere dei nostri alunni.

Pertanto, con un’ordinanza, ho ritenuto indispensabile ordinare la sospensione delle attività didattiche a scopo meramente cautelativo fino a venerdì 28 febbraio 2020 e attivare gli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione nelle scuole del nostro territorio.

Invito tutti i cittadini a seguire le raccomandazioni del Ministero della Salute e in caso di emergenza troverete tutte le informazioni necessarie sul nostro portale istituzionale.

In questo momento così delicato serve responsabilità, evitiamo allarmismi e panico che non servono a nessuno. E’ mia intenzione tenervi aggiornati e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.