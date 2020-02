Coronavirus, nessun caso accertato in Campania ma è psicosi collettiva: il 70% si dice preoccupato

CAMPANIA – Il Coronavirus preoccupa i cittadini della Campania, il 70% si dice preoccupato dell’evolversi della situazione, nonostante ad oggi non c’è nessun caso accertato sul territorio campano.

In 10mila hanno risposto al sondaggio de Il Meridiano News pubblicato ieri sera sui nostri canali social Facebook e Instagram. Tanti anche i commenti dei nostri lettori che, in alcuni casi, chiedono provvedimenti più drastici al Presidente della Regione ed ai sindaci delle città.

”Mettiamo in quarantena chi arriva da altre Regioni”, “Chiudiamo le scuole”, sono alcune delle richieste da psicosi collettiva che giungono dai preoccupati dell’avanzata del contagio che oggi ha mietuto la quarta vittima a Bergamo. I decessi, tre in Lombardia ed uno in Veneto, hanno interessato persone anziane con giá pregressi problemi di salute.

A Napoli attacco al sindaco De Magistris

Tante polemiche anche contro Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, reo secondo alcuni, di non aver rinviato la maratona di ieri che si è disputata sul lungomare di Napoli e che, stamattina ha visto due podisti sottoporsi al tampone per un presunto caso di contagio. Si tratta di due giovani residenti in Lombardia per cui si attende a breve l’esito delle analisi.

Scontro tra Virologi sulla pericolosità del Coronavirus

Sulla pericolosità del Covid19 avanza anche uno scontro tra virologi. Al centro di tutto il virologo Roberto Burioni, diventato punto di riferimento sui social per aver smontato fin dal 2016 le campagne no-vax. Da alcune settimane lo scienziato sostiene sia in atto una sottovalutazione del rischio coronavirus.

“A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale. Non è così. Guardate i numeri”. A parlare è Maria Rita Gismondo, virologa in prima linea essendo la responsabile del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano, in cui vengono analizzati da giorni i campioni di possibili casi di coronavirus. In un post su Facebook, in cui non cita mai Burioni, la scienziata scrive: “Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per coronavirus 1!”. Secondo Gismondo, che invita tutti ad abbassare i toni, “questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista economico”.

Un appello alla pacatezza che Burioni, interpellato su Twitter, non accoglie affatto: anzi, nel corso di una discussione poi rimossa, definisce la collega “la signora del Sacco”, consigliandole riposo. E a chi gli fa notare l’indelicatezza con cui si rivolge a una collega impegnata in prima linea e che non l’ha mai criticato direttamente, risponde rincarando la dose: “Signora sostituisce un altro epiteto che mi stava frullando nelle dita”. Su Facebook, alcuni commentatori accusano la dottoressa Gismondo di cercare solo visibilità per il suo prossimo libro sulle fake news del coronavirus.