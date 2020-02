Coronavirus, nuovo caso in Toscana: l’aggiornamento della Protezione Civile

ITALIA – Nuovo caso in Toscana, la notizia si apprende dalla conferenza tenuta dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Borrelli che ha illustrato gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. Oltre al caso di Firenze, dove il contagiato è un imprenditore che ha un’azienda in Oriente, si è registrato anche un caso a Pistoia dove invece il contagiato è un uomo che è rientrato da Codogno nei giorni scorsi e si è messo a casa in autoquarantena. Avrebbe avuto un po’ di febbre e gli esami hanno chiarito che ha il coronavirus, anche se la carica virologica è abbastanza debole. Anche per lui si aspetta la risposta dell’Istituto superiore di sanità.

I due casi sospetti di coronavirus in Toscana sono stati confermati dal Commissario Angelo Borrelli. Il capo della Protezione Civile ha anche confermato il caso in Sicilia sottolineando però “che sono in corso le ultime verifiche da parte dell’Istituto di Sanità”.

Sono 283 i contagiati in Italia dal coronavirus, in questi sono comprese anche le sette vittime accertate e il ricercatore guarito e dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi. Attualmente sono 7 le regioni interessate dai casi di coronavirus, più la provincia autonoma di Trento e Bolzano. 212 sono i contagiati in Lombardia (comprese le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, uno in Sicilia e uno in provincia di Bolzano. I ricoverati in ospedale con sintomi sono complessivamente 109, quelli in terapia intensiva 29 e quelli in isolamento domiciliare 137.

