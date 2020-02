Coronavirus, parla la figlia di un’operatrice sanitaria dell’ospedale di Codogno

CODOGNO – Uno sfogo affidato a Twitter per condividere l’esperienza che sta direttamente toccando la sua famiglia a causa dell’emergenza Coronavirus: l’ha postato, come riportato da La Republica, Elena, figlia di una donna che lavora all’ospedale di Codogno (nel Lodigiano), ricevendo centinaia di reazioni e commenti di sostegno e affetto. “Mia mamma lavora nel pronto soccorso di Codogno dove è stato questo signore – ha scritto, riferendosi al paziente uno, il 38enne ricoverato – Non sapete quanto fa male sapere che lei e tutti i suoi colleghi dovranno stare in isolamento per 15 giorni. Chi fa questo lavoro va ringraziato ogni giorno per ciò che fa”.

E i ringraziamenti stanno arrivando: “Coraggio alla tua mamma, a tutto il personale sanitario e agli altri pazienti che erano lì”, scrive qualcuno, mentre altri esprimono la propria gratitudine “al personale medico e paramedico che affronta il serio problema del Coronavirus e a tutti gli scienziati che in ogni parte del mondo lo stanno studiando”.