Coronavirus, positivo anche un calciatore ex Juventus

ITALIA – Contagiato anche un ex calciatore della Juventus dal Coronavirus: si tratta di King Udoh, 22enne, attualmente giocatore della Pianese, cresciuto nelle giovanili bianconere. L’uomo è ricoverato presso l’ospedale Le Scotte di Siena e ha iniziato a sentirsi male ad Alessandria, dove si trovava con la squadra per il ritiro in attesa di un match contro la Juventus Under 23, a cui poi non ha preso parte.

Sottoposto a tampone per verificare se i sintomi fossero quelli del Coronavirus, King Udoh è risultato positivo. Il suo caso, così come quello di un altro paziente toscano, è in attesa di validazione dall’Istituto superiore di sanità.

Al momento le condizioni del 22enne risultano buone; la squadra è stata messa in quarantena.

