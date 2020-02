BRASILE – Coronavirus, primo caso in Brasile: l’uomo rientrava dall’Italia.

E’ di poche ore fa la notizia del primo caso di Coronavirus in Brasile. Si tratta di un 61enne che era rientrato da poco nel paese dopo un viaggio di lavoro in Italia.

A riportare la notizia, il quotidiano Folha de S. Paulo. Secondo le prime informazioni rivelate, l’uomo non verserebbe in gravi condizioni. Infatti, secondo i medici della struttura ospedaliera che in queste ore lo stanno assistendo, il paziente presenterebbe buone condizioni cliniche e per tali motivi non è necessario il ricovero. Il 61enne dovrà, però, rimanere in isolamento per circa 14 giorni.

Secondo sempre il quotidiano locale, la compagnia aerea dovrà fornire i nomi di tutti i passeggeri presenti sul volo con l’uomo. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK