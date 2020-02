Coronavirus, primo caso in Liguria: proveniva da Codogno

GENOVA – Primo caso di persona positiva al Coronavirus in Liguria. I test effettuati nelle scorse ore hanno rivelato la presenza del virus in una delle persone sotto osservazione ad Alassio. La conferma arriva dalla Regione Liguria.

“E’ una donna di 72 anni che si trovava in un albergo di Alessio, ora ricoverata al San Martino di Genova. Fa parte di una comitiva di Codogno ed erano ad Alassio dall’11 febbraio e ora bisogna ricostruire i contatti che ha avuto la donna. Il paziente risultato positivo ha ricevuto delle cure al pronto soccorso di Albenga prima che scattassero le procedure interdittive messe in atto domenica” spiega il governatore Giovanni Toti.

La donna si trova in buone condizioni. Il comune di Alassio ha firmato l’ordinanza per mettere in atto le misure interdittiva per l’albergo in questione. Il ministero della Salute sono stati avvisati. I successivi tamponi sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per contro-verificare la positività del caso.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui