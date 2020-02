Coronavirus, quarta vittima in tre giorni in Italia: è un uomo morto in Lombardia

LOMBARDIA – Nel corso della trasmissione Agorà, andata in onda su Raitre questa mattina 24 febbraio, l’assessore al Welfare della regione Lombardia ha rivelato la quarta vittima italiana del coronavirus.

Ancora una volta, il decesso è avvenuto in Lombardia. In collegamento con il programma, l’assessore regionale Attilio Fontana ha dato l’annuncio: «Purtroppo c’è stata una terza vittima in Lombardia questa notte. È deceduto un uomo di 84 anni che era stato ricoverato nelle scorse ore».

Era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. È il quarto decesso in tre giorni in Italia. Le vittime sono tutti anziani e comunque in uno stato di salute non ottimale.