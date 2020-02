Coronavirus, questa mattina il rientro degli italiani da Wuhan

ROMA – Atterrerà questa mattina, verso le 10.00, l’aereo con a bordo i 57 italiani bloccati a Wuhan. Secondo quando riferito da diversi connazionali rimasti nella città focolaio dell’epidemia, oltre agli italiani c’è stata la partenza di altri stranieri in fase di evacuazione.

Il Boeing 767 dell’aeronautica militare è partito in piena notte e atterrerà a Pratica di Mare. La febbre ha impedito l’imbarco di uno dei 57 italiani, si tratta di un ragazzo di 20 anni. Era pronto a salire ma si è fermato prima della scala dell’aereo. I medici militari hanno verificato solo lo stato influenzale, perciò ancora non si sa se il giovane sia affetto da coronavirus. Le poche linee di febbre sono state comunque sufficienti per farlo rimanere a terra. I protocolli di sicurezza, al fine di tutelare gli altri connazionali, parlano chiaro. Il Boeing perciò ha lasciato la città, capoluogo della provincia cinese dell’Hubei, epicentro della malattia con 56 italiani a bordo. Il volo avrebbe dovuto comprendere un numero maggiore di passeggeri, ma in 10 hanno deciso di non partire.

In mattinata i nostri connazionali varcheranno la soglia del centro sportivo dell’esercito della Cecchignola, a sud di Roma. Seconda fase e meta finale per i 56 che qui trascorreranno i 14 giorni della quarantena. Una scorta di carabinieri e polizia li accompagnerà, in un quarto d’ora, dall’aeroporto militare di Pratica di Mare. L’atterraggio del 767 kc dell’aeronautica sancirà la conclusione della prima fase. Il terzo controllo nell’arco di una giornata. Il primo è già stato effettuato dai cinesi in aeroporto, il secondo dai medici militari del Boeing prima del decollo e l’ultimo è previsto a Pratica di Mare. Nessuno, degli italiani di Wuhan, arriverà alla Cecchignola con una sola linea di febbre. I casi sospetti verranno isolati, momentaneamente alloggiati in una sorta di incubatrice a pressione negativa nell’aeroporto militare: una stanza in pvc, alimentata con aria continuamente filtrata. E in caso di anomalie saranno immediatamente accompagnati all’ospedale Spallanzani, centro specializzato per le malattie infettive.

