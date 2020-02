ITALIA – Il commissario Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile ha fatto sapere che “sono 132 le persone positive al coronavirus in Italia: in Lombardia ci sono 88 casi (oltre alla vittima), in veneto 24 (ai quali va aggiunto l’anziano morto a Vo’ Euganeo), in Piemonte 6, in Emilia Romagna 9 e nel Lazio 2”. Sono 129 le persone sotto osservazione in ospedale: 54 sono ricoverati, 26 in terapia intensiva e 22 in isolamento domiciliare. Borrelli ha poi detto che sono stati effettuati 3mila tamponi, ma che non è ancora stato individuato il “paziente zero”.

Borrelli: “Pronti a usare caserme e alberghi”

Sono già disponibili “migliaia di posti” letto in decine di strutture militari in Italia nel caso in cui fosse necessario mettere i cittadini in quarantena. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli, spiegando che l’Esercito ha messo a disposizione 3.412 posti letto in oltre mille camere. mentre l’Aeronautica ne ha dati circa 1.750. “Abbiamo fatto inoltre una ricognizione con le regioni per gli alberghi e siamo pronti a utilizzarli”.

Zaia: “Misure drastiche, Carnevale di Venezia a rischio”

Il Carnevale di Venezia è a rischio, ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo ai giornalisti, e ha precisato: “Ci sarà anche di più”, riferendosi alle misure per contenere gli effetti del virus nella regione.

