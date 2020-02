Coronavirus, sanificato il tribunale di Napoli: la richiesta degli avvocati

NAPOLI – Misure preventive contro il Coronavirus anche al Tribunale di Napoli, dove sono in corso interventi di sanificazione straordinari: da questa mattina, una ditta incaricata dall’Ordine degli Avvocati di Napoli sta eseguendo un servizio di pulizia negli ambienti del Palazzo di Giustizia partenopeo di competenza dell’Ordine. Il primo paziente risultato positivo al Coronavirus a Napoli è proprio un avvocato: sarebbero stati contagiati altri sei colleghi, che sono entrati in contatto con lui, per un totale di 13 casi accertati in tutta la Regione Campania, come annunciato dal presidente Vincenzo De Luca. Anche la Corte di Appello di Napoli e la Procura Generale hanno avviato servizi di pulizia straordinari.

Intanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in una nota, come riportato da Fanpage, ha chiesto al Ministero della Giustizia lo stop di tutte le attività che si svolgono all’interno del Palazzo di Giustizia del Centro Direzionale. Nella nota si legge: “A seguito della positività accertata di un avvocato di Napoli e della probabile positività di almeno altri sei avvocati napoletani, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ritiene indifferibile l’adozione della misura drastica della sospensione precauzionale dell’attività giudiziaria negli uffici di Napoli, in quanto è altissimo il rischio di una diffusione del virus a centinaia di frequentatori del palazzo di Giustizia, ossia di un ambiente totalmente chiuso, areato unicamente con l’aria condizionata e accessibile solo mediante l’uso di ascensori quasi costantemente affollati fino al limite della portata massima. La mancata adozione di reali e concrete misure di cautela rappresenta un vero attentato alla salute pubblica cui il Consiglio dell’Ordine reagirà adeguatamente qualora le Autorità competenti, anche di fronte all’evidenza della crisi, dovessero perseguire nella inattività. Il Consiglio, riunito da ieri in seduta permanente, adotterà già oggi le decisioni necessarie”.

