By Giovanna Iazzetta

Coronavirus, scuole chiuse in Campania: le decisioni dei sindaci

NAPOLI – Visto lo stato di Allerta per il Coronavirus i sindaci, per motivi precauazionali, hanno deciso di chiudere le scuole.

Come a Sant’Agata de’Goti, dove le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nidi compresi, resteranno chiusi fino a giovedì: la decisione del sindaco Giovannina Piccoli è scattata per la presenza, fino a qualche giorno fa sul territorio, di un insegnante di origini snatagatesi che presta servizio a Casalpusterlengo, comune del Milanese che si trova all’interno del focolaio del virus, e al rientro di un gruppo di studenti delle scuole del territorio da una gita a Milano e Verona.L’ordinanza del sindaco di Sant’Agata dei Goti invita i familiari del docente e tutti coloro che hanno partecipato alla gita di istruzione a osservare un periodo di 14 giorni di quarantena.

Stessa decisione presa anche ad Eboli dove le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse fino al 29 febbraio. A deciderlo anche Massimo Cariello, il primo cittadino che ha ordinato la sanificazione di tutti gli istituti scolastici. La decisione rientra nei provvedimenti di prevenzione della diffusione del coronavirus.

Dopo Cardito anche il sindaco di Afragola chiude le scuole di ogni ordine e grado per tutta la settimana per sanificazione ed igienizzazione. L’ordinanza firmata dal sindaco prevede la chiusura dei plessi scolastici sul territorio comunale fino al prossimo sabato 29 febbraio 2020 per effettuate tutte le attività precauzionali di contenimento del Coronavirus

