Coronavirus, sterminata intera famiglia del regista cinese

Si sono trasmessi il virus tra loro, mentre stavano chiusi in casa in isolamento

PECHINO – Morto il regista Chang Kai e tutta la sua famiglia per il coronavirus, grave anche la moglie. L’uomo ha voluto lasciare un messaggio agli amici e soprattutto al figlio che vive a Londra, tutto quello che resta della sua famiglia.

Si sono trasmessi il coronavirus tra loro, mentre stavano chiusi in casa in isolamento, e la polmonite li ha portati via uno dopo l’altro. Prima l’anziano padre di Chang Kai, poi la madre. Poi lo stesso regista, noto in città per il suo lavoro agli Hubei Film Studios, poi la sorella. Ora anche la moglie è malata, in condizioni critiche. Una vicenda drammatica che racconta di come gli ospedali di Wuhan, presi d’assalto da migliaia di persone con sintomi più o meno gravi, fossero impreparati ad affrontare l’epidemia, e di come la scelta delle autorità di dirottare i malati verso la quarantena domestica possa aver favorito la trasmissione, anziché contrastarla.

Quando suo padre ha mostrato i primi sintomi, a metà gennaio, il 55enne Chang Kai ha disperatamente cercato di farlo ricoverare in uno degli ospedali della città, senza successo. Non c’erano più letti disponibili. Ha dovuto riportarlo a casa, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, prendendosi cura di lui in prima persona, ma esponendo tutta la famiglia al contagio. Il giorno della morte del padre, il 28 gennaio, la madre era già malata. Il giorno della morte della madre, il 2 febbraio, erano già malati lui e la sorella.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK