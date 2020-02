Coronavirus, terzo caso in Campania: il primo a Napoli

In questo terzo caso come nei precedenti il contatto con il virus sarebbe avvenuto a Milano

CAMPANIA – Coronavirus, tre casi in Campania. Dopo i primi tamponi di due donne risultati positivi ieri pomeriggio, arriva la notizia di una terza persona contagiata, come riporta oggi Repubblica nel servizio sul quotidiano in edicola.

Si tratta di un cittadino partenopeo di 45 anni, residente in zona piazza Carlo III, zona popolosa e trafficata della metropoli. Ieri notte si è recato da solo al Cotugno, per chiedere di essere sottoposto al tampone faringeo, che ha dato un esito positivo. Poi è stato scortato fino alla sua abitazione per dare inizio a un periodo di quarantena.

L’uomo ha deciso di rivolgersi al Cotugno perché era stato di recente in Lombardia e nelle ultime ore ha notato un lieve peggioramento delle proprie condizioni: una faringite con febbre non alta, insomma, sintomi che lo hanno spinto a recarsi al Cotugno, anche in relazione alla sua recente visita in Lombardia.