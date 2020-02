Da Giugliano a Sanremo, il piccolo Bruno Iovinella protagonista nei luoghi del Festival

SANREMO – Accolto ed invitato come una piccola star. Il successo di Bruno Iovinella non conosce stop. Il “Bimbo Vip 2019”, figlio di Valerio Iovinella è approdato prima a Milano per il Meeting del Mare presenta SanRemo 2020 al Fifty Five e poi in Liguria, richiesto come ospite in diversi eventi collegati al Festival Di Sanremo.

Meeting del Mare a Sanremo

Tra questi eventi, venerdì 7 febbraio 2020 non è stato solo il Festival della musica italiana ad illuminare Sanremo ma un altro prezioso evento collaterale al Festival che ha ravvivato le scene sanremesi ed è quello che si è svolto presso il Victory Morgana Bay per il Gran Galà “Meeting del mare” “SanremOn” realizzato grazie al lavoro dell’Associazione ACS – Associazione Centro Spettacolo presieduta da Gino Foglia. La nuova edizione della serata ha visto la partecipazione sia di molti personaggi illustri dello spettacolo, imprenditoria e comunicazione, stampa e TV hanno presenziato la serata che ha avuto come testimonial la bellissima Anna Falchi, la conduzione del brillante Paky Arcella con l’esclusiva partecipazione di Francesca Rasi e Juliana Ierugan in outfit Fabiana Gabellini. Fra i premiati personaggi del Cinema, spettacolo e imprenditoria fra i quali Bruno Iovinella “Bimbo Vip 2019” e Andrea Guarino il più giovane imprenditore d’Italia.

Al Victory Morgana Bay il Gran Galà “SanremOn” ha reso la Città di San Remo, con il Festival della Canzone, un contenitore di bellezza, musica, moda e glamour

Premio “SANREMO ON”

Madrina ANNA FALCHI

Presentano: JULIANA JERUGAN, FRANCESCA RASI, PAKY ARCELLA

Premiati: BRUNO IOVINELLA, ANDREA GUARINO, JEAN-MICHEL BYRON, GIANNI TESTA, LUCIANO CARINO, DANIELE UNIONE

Trank Show HANNA MOORE MILANO

Organization by GINO FOGLIA

Meeting del Mare a Milano

Il 27 gennaio SANREMO 2020 si è presentato in anteprima con una serata/spettacolo spumeggiante al mitico Fifty Five 55 a Milano in una serata dove sono state abbinate forme d’arte, espresse con la musica, moda, cinema, cucina, glamour…. tenendo fede ai temi che animano la mission del Meeting del Mare, che rimane identica anche dopo 23 edizioni, rimanendo dunque quella di portare i giovani creativi in una vicenda di protagonismo, di farli sentire gli artefici di un processo sociale, culturale e di innovazione.

L’evento è stata una festa di arte, musica, charity, beauty, imprenditoria, personaggi e fashion, attrici bellissime come Valeria Marini, Antonella Salvucci, Maria Monsè e protagonisti della scena come Bruno Iovinella Bimbo Vip 2019

L’evento ha a cuore anche e soprattutto la solidarietà:, dare il nome all’emozione dei presenti, davanti ad un pubblico stellare di attori e attrici, personaggi della finanza, televisioni, comunicatori e media ed è stata premiata anche l’imprenditoria che si impegna e opera nel settore della solidarietà, un team-building di imprenditori, il legame di ciascuno con tutti esternando un sentimento che diventa pronto a comprendere e quindi a condividere.

Tra loro il Dr. Valerio Iovinella e il Dr. Ciro Guarino imprenditori di successo, esempi di solidarietà sicuramente appresi in famiglia, per riconoscere le emozioni del mondo che li circonda.

Il Dr. Valerio Iovinella Presidente e fondatore di Union Security, Nuove e innovative tecnologie applicate al mondo della vigilanza privata, un mondo completamente trasformato, che conta su circa 850 uomini e donne, 109 auto, 36 moto e circa 8500 clienti con mezzi altamente sofisticati come il sistema di VideoAnalisi Intelligente che permette mediante regole ben stabilite di prevenire l’ evento criminoso mediante telecamere intelligenti e altra innovazione tecnologicamente avanzata rivolta non solo alle donne vittime di violenza o di stalking, ma anche ai ragazzi vittima di bullismo è il PERSONAL TRAKER WATCH. Un semplice orologio indossato e in grado, in caso di necessità, di inviare la propria posizione, l’audio bidirezionale e foto in tempo reale cosi da permettere agli operatori di una Sala Operativa ed una Control Room, entrambe presidiate H 24, di far intervenire le forze dell’ordine. Via S. Francesco a Patria, 208, 80014 Giugliano in Campania NA

Il Dr. Ciro Guarino Amministratore Unico della Società T.S.M. S.R.L, con sede a Melito di Napoli, fresco per avere consolidato una recente importante partnership con Iveco Bus di Annonay in Francia, è riuscito a trasformare un’officina meccanica riconosciuta in ambito nazionale in una delle realtà del settore meccatronico, in particolare nella meccanica e nella carrozzeria, utilizzando il proprio know-how con tecniche all’avanguardia, personale altamente specializzato ed attrezzature di ultima generazione, ottenendo grandi risultati anche in ambito internazionale. TSM si occuperà dei lavori di rifinitura di autobus per le principali cittá francesi per importanti aziende di trasporto come la Sytral, la Akamir e non solo, alla TSM anche l’incarico per i bus sul suolo italiano in città come Milano e Genova. 80133 – Napoli; Sede Operativa via Campania, 35 80017 – Melito di Napoli

LE FOTO DI BRUNO IOVINELLA A SANREMO