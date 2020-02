Dimissioni a Giugliano, parola al PD: “Disponibili a governare col Movimento 5 Stelle”

GIUGLIANO – Proseguono gli incontri con la stampa per i gruppi politici che hanno firmato congiuntamente le dimissioni dal consiglio comunale di Giugliano, decretandone lo scioglimento. Oggi è toccato ai quattro ex consiglieri del PD che, con il segretario cittadino Antonio Gargiulo, hanno tenuto una conferenza trasmessa in DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK dalla sede di via Aniello Palumbo. Nicola Pirozzi, Mena Sabatino, Diego D’Alterio e Adriano Castaldo hanno elencato i motivi della scelta, rivendicando un atteggiamento coerente durante tutta la consiliatura interrotta a pochi mesi dalla prossima tornata elettorale.

Tanti i temi sul tavolo, ma con lo sguardo all’imminente futuro in cui il PD si propone come forza di governo. Non è mancato, da parte di Gargiulo, anche un accenno al quanto mai probabile accordo elettorale con il Movimento Cinque Stelle.

Ad illustrare lo stato di salute delle casse cittadine, provate – a detta dei relatori – da numerose scelte discutibili, è stato Nicola Pirozzi. Mena Sabatino ha invece mostrato il disappunto per la poca collaborazione avuta dai tanti colleghi medici che sedevano tra i banchi della maggioranza. Negativo anche il giudizio di Diego D’Alterio, che dimettendosi ha anche rinunciato alla carica di consigliere della Città Metropolitana. Infine Adriano Castaldo ha ribadito la distanza con Italia Viva, partito da poco nato a Giugliano e che ha già chiaramente espresso appoggio alla ricandidatura di Antonio Poziello.

Conferenza PD Giugliano Dimissioni a Giugliano, parola al PD: “Pronti a governare col Movimento 5 Stelle”LA CONFERENZA http://bit.ly/ConferenzaPDGiugliano Geplaatst door Il Meridiano News op Woensdag 12 februari 2020

