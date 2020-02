CHIAIA – Donna aggredita all’interno di un bar, il titolare le chiede di non chiamare la polizia. Il Questore di Napoli, su proposta del commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per cinque giorni dell’attività di un bar in vicoletto Belledonne a Chiaia.

Infatti, lo scorso gennaio, nel locale ha avuto luogo un’aggressione ai danni di una donna da parte di un uomo e, in tale circostanza, il gestore dell’attività commerciale, oltre a non prestarle soccorso, ha tentato di dissuaderla dal richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’ aggressore, inoltre, insieme ad altre persone, dopo aver atteso la vittima all’esterno del bar, l’ha nuovamente assalita fino a quando l’intervento di alcuni avventori ha posto fine all’azione violenta.

COMUNICATO STAMPA

