Donna travolta ed uccisa da auto: alla guida, la figlia di 15 anni

GIULIANOVA (TERAMO) – Tremenda tragedia della strada a Giulianova. Una donna di 40 anni, originaria di Chieti e residente a Giulianova, è morta a mezziogiorno travolta da una macchina al volante della quale c’era la figlia 15enne. Il tragico incidente, la cui ricostruzione è confermata dagli investigatori, si è verificato in via Ancona, una strada stretta e a senso unico, traversa del lungomare Zara a Giulianova Lido. Non si sa perché la ragazzina fosse alla guida della vettura.

Secondo la prima ricostruzione, l’auto si stava muovendo in retromarcia e la donna è stata travolta e schiacciata contro il muretto di recinzione di un’abitazione. Sembra che abbia anche cercato di fermare la vettura condotta dalla figlia. Invano.

Inutili i soccorsi, portati dal personale del 118, intervenuti con un’ambulanza. Sul posto per le indagini sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Giulianova e gli agenti della Polizia locale. La ragazza è comprensibilmente sotto choc. Un rapporto sull’accaduto è stato trasmesso alla procura presso il tribunale dei minorenni dell’Aquila.

Un destino atroce si è abbattuto sulla famiglia: due anni fa il fratello della donna è morto investito dall’auto condotta da un ubriaco.

