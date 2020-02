Dramma della solitudine a Giugliano: uomo trovato morto dopo 30 giorni

By Emanuela Condè

GIUGLIANO – Scoperta choc in Via San Vito, a Giugliano. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di circa 70 anni è stato trovato morto nella sua abitazione al piano terra, al civico 65.

L’anziano viveva da solo e in condizioni precarie. La casa era stracolma di oggetti abbandonati, sporca ed in disordine. Probabilmente l’anziano non aveva parenti stretti che andassero a fargli visita o a controllare il suo stato di salute, siccome pare che la sua morte risalga a circa 30 giorni fa. Il corpo è stato trovato disteso sul letto.

Pare che sia stata una scelta dell’anziano quella di vivere in isolamento lontano dai familiari. L’uomo aveva una sorella.

Sul posto è giunta la polizia scientifica per i rilievi del caso. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni condomini che hanno avvertito forti odori. Quando i sanitari sono arrivati dell’anziano, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Si attende l’esame autoptico.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI