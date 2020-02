Dramma a Napoli: Guglielmo trovato morto a 19 anni

NAPOLI – Dramma al Vomero dove pochi minuti fa è stato ritrovato il cadavere di un giovane in via Aniello Falcone. Al momento ancora non si hanno notizie dell’identità del ragazzo e sulle cause del decesso.

Il ragazzo si chiamava Guglielmo Celestino ed aveva soltanto 19 anni, ne avrebbe compiuti 20 quest’anno.

Secondo quanto riporta Il Mattino, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

