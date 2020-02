By Alessandra Chianese

Dramma nella notte: fiamme in un appartamento, muore un uomo

BAIA DOMIZIA – Dramma nella notte a Baia Domizia: un uomo è deceduto all’interno del suo appartamento a causa di un incendio. La vittima è un 80enne che viveva da solo nella dimora che, improvvisamente, per cause ancora da accertare, è andata in fiamme.

Sui fatti sono in corso le indagini da parte della polizia di Sessa Aurunca. Le cause della morte, secondo i primi accertamenti, sono legate all’intossicazione provocata dal fumo.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio ma non sono riusciti a portare in salvo l’anziano.

