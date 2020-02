Drammatico incidente sull’asse mediano: auto impatta violentemente contro il guard rail

E’ accaduto all’altezza dell’uscita Afragola-Cardito. Non sono note, al momento, le conseguenze del violento impatto per il conducente del veicolo

AFRAGOLA/CARDITO – Pauroso incidente la scorsa notte sull’asse mediano all’altezza dell’uscita Afragola-Cardito. Un’utilitaria di colore nero, infatti, ha impattato violentemente contro il guard rail che si trova nel punto preciso dello svincolo, che ha letteralmente infilzato l’automobile. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, è arrivata una volante della Polizia che, con i lampeggianti accesi, ha segnalato l’incidente agli altri automobilisti di passaggio. E’ accaduto intorno alle 3 del mattino. Non è noto di preciso quali conseguenze ci siano state per il conducente e se questi fosse solo in auto ma di sicuro, per chi ha assistito alla scena, lo spettacolo è stato drammatico. Non è escluso che l’impatto violentissimo sia stato dovuto ad una manovra azzardata.

