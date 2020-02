By Giovanna Iazzetta

Ancora non si conosce la dinamica dei fatti

Drammatico scontro tra auto e scooter: ragazzo in condizioni gravi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Brutto incidente questo pomeriggio in corso Aldo Moro. Due i feriti, uno di loro è in condizioni gravi.

Si tratta di un ragazzo che viaggiava in sella al suo scooter, quando è stato disarcionato per motivi in corso di accertamento. Sul posto un’ambulanza che lo ha trasportato al Pronto Soccorso di Caserta.

