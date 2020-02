E’ ai domiciliari ed esce per fare la spesa: scoperto ed arrestato

In manette per evasione

BACOLI – I carabinieri della stazione di Bacoli lo hanno sorpreso in Via Santa Giuliana, di ritorno dal supermarket della zona con buste colme di prodotti alimentari. Era andato a fare spesa, peccato che la misura degli arresti domiciliari gli imponesse di restare in casa. Mirko Zagarella, 37enne bacolese, è stato così arrestato per evasione .

Il 37enne è ora in attesa di giudizio.

COMUNICATO STAMPA

