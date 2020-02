Emergenza coronavirus, Poziello: “Necessario predisporre misure di prevenzione“

GIUGLIANO – “Alla luce di quanto sta accadendo in queste ore nelle regioni del Nord Italia, ritengo sia necessario che il Comune di Giugliano predisponga, di concerto con l’Asl Napoli 2 Nord, una serie di misure preventive ed avvii un piano con il coinvolgimento della Protezione Civile locale, in modo da essere pronti in caso di bisogno”, è quanto dichiarato da Antonio Poziello, ex sindaco di Giugliano.

”Sperando per il meglio, ma preparandosi al peggio, si individuino luoghi da destinare alla quarantena di soggetti a rischio contagio.

“Vanno sicuramente predisposti interventi per la sanificazione delle scuole e degli uffici pubblici, non trascurando le stazioni della Metro di Via Colonne e quella ferroviaria di Ponte Riccio”.

“Vanno, inoltre, coinvolti i medici di base e la Direzione sanitaria dell’Ospedale San Giuliano, per

il monitoraggio dei casi di febbre ed influenza in modo da evitare falsi allarmi ed il panico tra popolazione”.