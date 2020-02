Emergenza coronavirus, Union Security in servizio al Cotugno: il sostegno del direttore Iovinella ai dipendenti

NAPOLI – Giorni di particolare attenzione, quelli che si stanno vivendo all’ospedale Cotugno di Napoli il cui pronto soccorso infettivologico è sotto gli occhi di tutti vista l’emergenza coronavirus. Ad assicurarne la sicurezza è stata chiamata la Union Security, agenzia leader del settore con sede a Giugliano in via San Francesco a Patria che ha dispiegato le sue forze per vigilare sull’area ospedaliera.

Stamattina al nosocomio partenopeo è arrivato anche Valerio Iovinella, direttore della Union Security che – dotato di regolare mascherina – non ha voluto far mancare il proprio supporto agli uomini che stanno lavorando per garantire la massima tranquillità a personale ospedaliero e utenti. Iovinella ha incontrato i direttori sanitari e poi si è trattenuto con i tanti dipendenti che con serietà, professionalità ed impegno stanno garantendo che tutto vada per il verso giusto in questi giorni concitati.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus ha visto numerosi tamponi portati al Cotugno o effettuati in loco, evidente quindi che nella struttura dell’azienda ospedaliera dei Colli l’attenzione sia altissima ed il lavoro degli uomini della Union Security sia fondamentale soprattutto alla luce dei primi casi di positività emersi in regione Campania.