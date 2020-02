Ennesima tragedia a Giugliano: Giusy muore a 14 anni. Lottava da quando ne aveva 8

By Gianluca Russo

GIUGLIANO – La piccola Giusy avrà 14 anni per sempre. La ragazzina, di Giugliano, è deceduta a causa di un tumore. Si era ammalata all’età di 8 anni ed ha lottato come una guerriera per sei anni prima, purtroppo, di cedere al “mostro”. A renderlo noto la nostra collega Marilena Natale. I funerali della sfortunata giovanissima si terranno lunedì alle ore 12 ,nella chiesa della Madonna delle Grazie, a Giugliano. Si dispensa dai fiori, chi vuole potrà partecipare portando palloncini bianchi.