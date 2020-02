Entra in un bar, rompe la vetrina e tenta la rapina: 42enne arrestato dalla Polizia

NAPOLI – Ieri pomeriggio un uomo, entrato in un bar di via Firenze, ha aggredito la titolare poiché questa non intendeva concedergli gratuitamente una bottiglia di liquore; l’uomo ha poi ridotto in frantumi la vetrina del negozio tentando di sottrarre l’incasso e dandosi poi alla fuga. Intercettato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, in servizio di controllo del territorio nel quartiere Vasto, è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.

Alì Mohamed, 42enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI