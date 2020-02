SANREMO – Festival di Sanremo, al via la 70esima edizione della kermesse specchio della musica italiana.

Mancano poche ore all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, in prima serata, dalle 20.30 il palco dell’Ariston si illuminerà per dare il via alla kermesse musicale più attesa dell’anno.

Nella prima serata si esibiranno solo 12 dei 24 Campioni in gara. I primi Big in gara a calcare il palcoscenico saranno Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso. Sul palco ci saranno anche 4 delle 8 Nuove Proposte in gara, tra queste: la band Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia.

Ospiti attesi della prima serata sono Albano e Romina Power che si esibiranno in una nuova canzone scritta per loro dal paroliere Cristiano Malgioglio. All’Ariston anche il cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli“. Ci saranno, infatti, gli attori Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Emma Marrone, per la prima volta in veste di attrice. L’amata cantate italiana dovrebbe poi esibirsi sull’Ariston nei suoi maggiori successi musicali.

Amadeus sarà affiancato da Diletta Leotta, conduttrice sportiva e volto di Dazn, e da Rula Jebreal. La giornalista 46enne, ha spiegato nella conferenza stampa ufficiale effettuata nella mattinata, che parlerà di donne e di violenza di genere. Ad alternarsi sul palco dell’Ariston anche il cantautore Tiziano Ferro e lo showman Fiorello.

Per quanto riguarda Sanremo, come ogni anno, già prima del suo inizio vero e proprio, dimostra essere una delle manifestazioni più importanti in Italia. Tantissime gli appassionati che attendono con ansia di ascoltare tutti i brani in gara. Proprio le canzoni, da sempre, sono le protagoniste principali della kermesse. Da anni rispecchiano una società in continuo cambiamento con l’irrompere di sempre più alternativi generi musicale. Perchè, la musica è l’arte che per eccellenza è portatrice di innovazioni e rivoluzioni.

Quest’anno i 24 artisti scelti andranno a rappresentare tutte le fasce generazionali e tutte le categorie musicali. Per i più tradizionalisti troviamo Diodato, Michele Zarrillo, Marco Masini, Paolo Jannacci, Tosca, Rita Pavone e Raphael Gualazzi. Alberto Urso legherà in un perfetto connubio la musica lirica con il pop.

Per i più giovani artisti come Riki e Elodie, quest’anno in una veste più urban. Per gli amanti del rap ci saranno Anastasio e Rancore, mentre a rappresentare la musica trap ci sarà Junior Cally. Prima volta anche la musica raggae sarà in gara con Elettra Lamborghini mentre i Pinguini Tattici Nucleari porteranno all’Ariston il genere indie.

Immancabile il cantautorato rappresentato da Levante, Francesco Gabbani e Giordana Angi. Presente anche il rock che in questo Festival sarà rappresentato da Irene Grandi, Le Vibrazioni e Piero Pelù. Sul palco anche l’iconicità musicale e istrionica di Morgan in duetto con Bugo e di Achile Lauro.

Sui social già compaiono i nomi dei possibili papabili alla vittoria. Ma per scoprirlo bisognerà aspettare la serata finale che andrà in onda sabato 8 febbraio.

Di seguito tutti gli artisti in gara e i titoli dei loro brani:

( Achille Lauro – Me ne frego)

(Alberto Urso – Il sole a est)

(Anastasio – Rosso di Rabbia)

(Diodato – Fai Rumore)

(Elettra Lamborghini – Musica e il resto scompare)

(Elodie – Andromeda)

(Enrico Nigiotti – Baciamo adesso)

(Francesco Gabbani – Viceversa)

(Giordana Angi – Come mia madre)

(Irene Grandi – Finalmente io)

(Junior Cally – No grazie)

(Le Vibrazioni – Dov’è)

(Levante- Tiki Boom Boom)

(Marco Masini . Il confronto)

(Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango)

(Bugo e Morgan – Sincero)

(Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso)

(Piero Pelù – Gigante)

(Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Star)

(Rancore – Eden)

(Raphael Gualazzi – Carioca)

(Riki – Lo sappiamo entrambi)

(Rita Pavone – Niente Resilienza 74)

(Tosca – Ho amato tutto)

