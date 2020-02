Festival di Sanremo, annunciata la scaletta delle prime due serate

SANREMO – Festival di Sanremo, annunciate le scalette delle prime due serate.

Nella mattinata odierna, ad un giorno della kermesse musicale più attesa dagli italiani, si è tenuta una nuova conferenza stampa per la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Durante il meeting, Amadeus ha deciso una volta per tutte di mettere fine alle polemiche che nelle settimana prima aveva fatto da contorno all’evento. “Qual è la vetrina più importante d’Italia per raccontare storie, per portare avanti temi importanti come il femminicidio o la violenza sulle donne? Ecco perché ho scelto queste donne, una scelta che può dividere – riferendosi alle 10 donne che si alterneranno con lui sul palco dell’Ariston durante le cinque serate – Sapevo che le polemiche fanno parte del festival. Ma non mi hanno colpito o ferito perché sento di avere la coscienza a posto”.

Durante la conferenza stampa, inoltre, Amadeus ha annunciato la scaletta delle prime due serate. Domani il sipario del Teatro Ariston si aprirà e si esibiranno solo 12 dei 24 Campioni in gara. I primi Big in gara a calcare il palcoscenico saranno Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso.

L’ordine è casuale. Non è stato, infatti, ancora stato reso noto l’ordine di esibizione. Sul palco del Festival, ci saranno anche 4 delle 8 Nuove Proposte in gara, tra queste: la band Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia.

Nella seconda serata invece saliranno sul palco gli altri 12 Campioni e gli ultimi 4 Giovani. I Big che si esibiranno troveremo Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo.

Mentre le nuove proposte della seconda sera troviamo Fasma, Matteo Faustini, Martinelli e Lula, Marco Sentieri. Tantissimi i pronostici su questa 70esima edizione di Sanremo, la manifestazione che da anni ormai è entrata nel cuore degli italiani. I soPer questo motivo non bisogna che aspettare la serata di domani e quella a seguire per ascoltare i nuovi brani e per scoprire il futuro vincitore.

