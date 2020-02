Frattamaggiore, ambulanza incendiata: probabile atto vandalico

FRATTAMAGGIORE – Ambulanza incendiata. I fatti risalgono alla mattinata di domenica 9 febbraio, quando l’ambulanza in dotazione al Comitato CRI di Frattamaggiore è stata ritrovata completamente carbonizzata.

La comunicazione è avvenuta attraverso la pagina Facebook Croce Rossa Italiana – Comitato di Frattamaggiore, attraverso un post e con tanto di foto. “Con dispiacere si comunica alla cittadinanza di Frattamaggiore ed ai Volontari che, nella mattinata di domenica 9 febbraio, alle ore 9:45 circa, è stata trovata incendiata l’Ambulanza in dotazione al Comitato CRI di Frattamaggiore. La dinamica e le cause sono ancora sconosciute ma non si esclude che possa essersi trattato di un atto vandalico.Nonostante il danno subito la CRI di Frattamaggiore non si ferma, forte del proprio operato e dei suoi volontari. Saluti”. Questo è quanto è stato scritto nel post

TORNA ALLA HOME E VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK