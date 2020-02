Frattamaggiore, polizze assicurative false: sei vengono poste sotto sequestro

FRATTAMAGGIORE – I documenti identici all’originale. Si tratta di 6 polizze assicurative per r. c. auto emesse da una agenzia del posto. Dalle verifiche effettuate dagli uomini della polizia locale, diretti dal comandante, Maggiore Biagio Chiariello, è emerso che i clienti, ignari, avevano regolarmente pagato il premio e, ritirata la polizza, credevano di essere coperti da rischi. Il responsabile dell’agenzia risponderà di falsità in scrittura privata, truffa, uso di atto falso, ricettazione e favoreggiamento. Il sequestro segue altri dove gli agenti, a seguito di controlli nell’area mercato, individuano un commerciante che esibì una polizza assicurativa risultata essere falsa e da cui scaturiva il sequestro del veicolo. In quel caso l’agenzia era di Sant’Antimo.

Un’area dove, da voci apprese, qualche commerciante frattese a cui i controlli erano scomodi, cercò di inscenare una protesta contro le istituzioni a difesa degli abusivi ma che sembrerebbe non aver avuto esito positivo visto il dissociarsi dei tanti che acclamavano i controlli. Gli atti sono stati trasmessi all’autorità competente e sono in corso ulteriori accertamenti.