Freddo killer in provincia: uomo trovato morto su una panchina

SAN NICOLA LA STRADA – Tragedia del freddo nel casertano. E’ molto probabile, infatti, che a causa delle temperature molto basse di questa notte, sia morto il clochard trovato privo di vita all’alba nella villetta di via Milano a San Nicola la Strada. A fare la tragica scoperta è stato un passante che ha trovato il cadavere dell’uomo disteso dietro un panchina. Immediata è partita la chiamata al 118, anche se il poveretto non dava segni di vita. I medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso avvenuto probabilmente per un malore.

Non è stata ancora identificata la vittima ma dovrebbe trattarsi di un senza fissa dimora stando alle prime testimonianze. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

FONTE: EDIZIONECASERTA.IT