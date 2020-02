Furti nella notte al Comune ed in 15 tra abitazioni e negozi: è caccia alla banda di ladri

SAN FELICE A CANCELLO (CE) – Sono entrati in azione all’alba ma l’allarme li ha messi in fuga nel giro di pochi minuti in direzione Polvica, a bordo di un’auto di grossa cilindrata di colore scuro. Una banda di ladri, quasi sicuramente quattro, si sono intrufolati all’interno del Comune di San Felice a Cancello, nella notte tra lunedì e martedì, mettendo a soqquadro i cinque uffici dislocati al pian terreno.

Tranne pochi euro (circa settanta) all’interno di una scatola conservata in un armadietto non è stato rubato nulla. I malviventi, quasi sicuramente, avevano come obiettivo quello di portare via i pc, alcuni nuovi di zecca, all’interno di una stanza blindata che si trova in fondo al corridoio. Da una prima stima effettuata dai carabinieri della stazione agli ordini del maresciallo Camassa, coordinati dal capitano della compagnia di Maddaloni, Scollato, sembra che i ladri siano entrati all’interno della struttura da una porta del retro (forse lasciata aperta) parcheggiando la propria autovettura a circa trecento metri di distanza, in un piazzale buio. Il tutto, è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza di abitazioni private, in quanto il sistema comunale non funziona da qualche tempo e, almeno per il momento, non può essere ripristinato per mancanza di fondi.

L’ESCALATION

Nella stessa notte, poco distante dal Comune, lungo via Roma sono stati messi a segno una quindicina furti in abitazione e negozi. Tra questi, è stato preso di mira dai malviventi il negozio di allestimento e gestione eventi «Patty Garden» di via Roma, di proprietà e gestito dal consigliere comunale Stefania Perrotta, capogruppo di «CambiaMente». Anche in questo caso, i ladri hanno rubato solo alcuni soldi che la proprietaria la sera precedenza, dopo la sua festa di compleanno tenutasi all’interno della struttura, aveva lasciato in bella vista su un tavolo.

LA SEDE DC

Ed ancora, sempre lungo via Roma, è stato perpetrato un raid vandalico ai danni della sede della Dc. La vetrata d’ingresso è stata distrutta e sono stati ritrovati poco distante anche alcuni sassi. In questo caso, visto che all’interno del piccolo locale ci sono solo suppellettili, si pensa ad atto vandalico, quasi sicuramente legato alla questione politica. Purtroppo, in quel punto di via Roma non ci sono telecamere. Alla luce di questi episodi, che si stanno verificando con una cadenza quasi giornaliera, le forze dell’ordine, nelle ore notturne, hanno incrementato i servizi di pattuglia. Sia i carabinieri che la polizia del commissariato di Maddaloni, a turno, sorvegliano il territorio. «Il problema fino a qualche settimana fa interessava solo le zone periferiche dice il sindaco Giovanni Ferrara ora, invece, dobbiamo preoccuparci perché i ladri entrano in azione anche al centro e, in qualche caso, anche alla luce del giorno. Sono amareggiato per quanto è accaduto sia in Comune sia ai danni delle abitazioni e dei negozi. Cercherò nei prossimi giorni, in accordo con il comandante della Polizia Municipale, di studiare una nuova strategia. Sono numerose le persone che, negli ultimi giorni, mi hanno raccontato di essere state vittime di furti in abitazione. Addirittura, – conclude il primo cittadino – in qualche caso, le persone sono state anche addormentate con spray e al risveglio hanno ritrovato le abitazioni svaligiate».

FONTE: ILMATTINO.IT