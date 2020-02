Furto pluriaggravato per un valore di oltre 150 mila euro: va ai domiciliari

CREMONA/ NAPOLI – La Polizia di Stato di Cremona in data 07.11.2019 eseguiva l’arresto, in applicazione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP presso Tribunale di Piacenza, di I.A., in uno ad altri due correi, con l’accusa di furto pluriaggravato per un valore di oltre 150 mila euro e simulazione di reato, perpetrato ai danni di una società con sede legale in Napoli. Nonostante le gravi accuse, la difesa dell’indagato I.A., rappresentata dall’Avv. Vincenzo Esposito del Foro di Nola, ha presentato motivata istanza di scarcerazione al GIP c\o il Tribunale di Piacenza evidenziando l’esistenza di nuove circostanze che hanno comportato l’affievolimento delle esigenze cautelari e l’inadeguatezza della misura carceraria.

Il Giudice ha accolto la richiesta di scarcerazione disponendo per l’indagato I.A. la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.