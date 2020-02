Furto sacrilego al cimitero: rubate le porte delle cappelle

ERCOLANO – Furto sacrilego al cimitero. I fatti risalgono a questa notte, sono state rubate 5 porte di metallo di 5 cappelle all’interno del cimitero di Ercolano, in provincia di Napoli.

Il furto è stato scoperta è stata fatta dai dipendenti, all’orario di apertura. Sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Verosimilmente si è trattato di ladri alla ricerca di oggetti di metallo, che da tempo ormai non risparmiano nemmeno i cimiteri, dove sono praticamente certi di trovare una sicurezza minima di grossi quantitativi di ferro e rame da rivendere sul mercato nero. Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha pubblicato sul suo profilo Facebook le foto dei danni e scritto un post d’indignazione: “È uno schifo. In un periodo delicato come questo, c’è chi non ha rispetto neanche dei morti. Siamo da questa mattina al cimitero insieme ai carabinieri per fornire tutte le indicazioni su questa situazione che è stata trovata dai dipendenti stamattina e sembra che si tratti di un furto ai danni di alcuni loculi. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso e sono state acquisite le immagini della videosorveglianza. Mi auguro che questa gentaglia si trovi prima o poi a fare i conti con la propria coscienza.

Noi continueremo la nostra campagna di interventi, con l’assessore Ciro Riccio, per migliorare le condizioni del cimitero. In questo momento, faccio una preghiera per tutti i defunti che sono in quei loculi così barbaramente saccheggiati e un abbraccio ai loro familiari”.

