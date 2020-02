Gioacchino muore schiacciato da un albero: identificato grazie al microchip del suo cane

CAVA DE’ TIRRENI/TORRE ANNUNZIATA – Gioacchino Mollo, noto oculista di Torre Annunziata, nel napoletano, è stato colpito e ucciso a 61 anni questa mattina alle 8.20 dal crollo di un pino secolare in viale Crispi a Cava de’ Tirreni. Una dolorosa immagine, nelle ultime ore, sta girando su internet: il suo cane, che rimane sul luogo della tragedia, salvato dagli operatori. E’ stato proprio grazie al microchip di Charlie, questo il nome dell’animale, che i soccorritori hanno potuto risalire alla moglie dell’uomo, e quindi all’identità della vittima. Gioacchino Mollo, oltre alla moglie, insegnante, lascia tre figlie. La tragedia si è dunque consumata mentre, come tutte le mattine, il professionista portava a spasso il suo cane presso alla villa a pochi passi dal Municipio prima che, improvvisamente, un vecchio albero è crollato uccidendolo e colpendo anche due auto, una di un dirigente comunale e l’altra in cui c’erano due persone che hanno riportato ferite lievi. Sull’accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava de’ Tirreni.

Mollo era di Torre Annunziata ed aveva anche uno studio privat che, apparteneva ai gestori del Lido Eldorado, nella città oplontina. L’oculista era molto conosciuto sia nel Vesuviano che in zona pompeiano-scafatese, in quanto lavorava alla clinica Maria Rosaria di Pompei ed era considerato un’eccellenza nel settore.

L’albero caduto, un Pinus Pinea, è tra gli esemplari più antichi della città. Sottoposto a tutela paesaggistica, era stato oggetto di una approfondita valutazione di stabilità consegnata il 17 gennaio 2019, con specifica valutazione del rischio di ribaltamento valutata dagli agronomi interessati, che è risultata di scarso pericolo; successivamente, in data 4 dicembre 2019, l’esemplare in questione è stato sottoposto ulteriore verifica da altro agronomo incaricato, e dai risultati consegnati il 23 dicembre 2019, è risultato tra quelli “da non abbattere e soggetto a usuale manutenzione con revisione prevista tra un anno”.

